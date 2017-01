Um Dënschdeg de Moien eiser Zäit huet sech nämlech d'Coco Vandeweghe fir d'Halleffinale qualifizéiert. Do kritt si et e Freideg mat der Venus Williams ze dinn, déi aktuell am WTA-Ranking op déi 17. Plaz kënnt.



Déi 25 Joer ale Coco Vandeweghe, Nummer 35 op de Welt, huet sech kloer an zwee Sätz mat 6-4 an 6-0 géint d'Spuenierin Garbiñe Muguruzu duerchgesat. Do virdrun hat déi eelst vun de Williams-Schwësteren géint d'Russin Anastasia Pavlyuchenkova gewonnen.







Et ass fir d'éischte Kéier zanter 2003, dass d'Venus Williams nees an der Halleffinale vun den Australien Open steet. An der Finale hat si deemools géint hir Schwëster Serena gespillt a verluer. Déi selwecht Finale kéint et och elo, 14 Joer drop, nees ginn. D'Serena Williams spillt nämlech e Mëttwoch an der Véierelsfinale géint d'Englännerin Johanna Konta, aktuell Nummer 9 op der Welt. D'Serena Williams ass d'Weltranglëschten Zweet.







Stan Wawrinka heescht bei de Männer deen éischten Tennisspiller, deen bei den Australian Open an der Halleffinale steet. An der Véierelsfinale ka sech de Schwäizer kloer an 3 Sätz mat 7-6, 6-4 an 6-3 géint de Fransous Jo-Wilfried Tsonga behaapten.

Wie gëtt de Géigner vum Wawrinka?

Déi aner Véierelsfinale tëscht dem Schwäizer Roger Federer an dem Mischa Zverev aus Däitschland ass fir 9 Auer en Dënschdeg de Moien ugesat.