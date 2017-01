© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

De Basketspiller Christopher Jones vum T71 huet déi lescht 9 Méint eng Doppingspär missen ofsëtzen. Um Weekend konnt hien dunn awer nees eng éischte Kéier mat sengem Veräin spillen. Däerf e Sportler mat senger Equipe mat trainéieren, och wann hie wéinst Dopping gespaart ass? Op den éischte Bléck géif ee soen: „Majo firwat net?“ A Wierklechkeet ass dat awer net ganz esou. De Franky Hippert huet bei engem Affekot nogefrot:

Doppingspär an awer Training? / Reportage Franky Hippert



Am Code vun der Welt-Anti-Dopping Agence sinn Dispositiounen, déi dat ganzt regelen, seet de Marc Theisen, Expert am Sportsrecht. Den Artikel 10-12-1 seet, datt e Spiller, dee wéinst Dopping gespaart gouf, prinzipiell net mat senger Equipe trainéieren dierf. Dat gëllt fir all Sportaart an all offiziellen Training oder Camp vun der Equipe.

Elo gëtt et do awer eng Ausnahm, déi am Artikel 10-12-2 verankert ass. Do steet dran, datt de concernéierte Spiller de leschte Véierel vun der Spär oder déi lescht 2 Méint sech nees um Training dierf bedeelegen. Fir wéi eng Variant sech e Spiller decidéiert, hänkt wuel un der Längt vun der Strof of. Dat gëtt dem Sportler dann d'Chance, fir kuerz éier seng Spär ofleeft, mat der Equipe ze trainéieren, sou datt hien an d'Schema passt.

Fir elo beim Fall vum Christopher Jones ze bleiwen, heescht dat ongeféier déi lescht zwee Méint, déi jo och souwisou also Minimum virgesi sinn, sou de Marc Theisen.

E Sportler kann während senger Doppingspär natierlech awer eleng esou vill Sport maachen, wéi hie wëll.