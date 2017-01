2017 sollt fir den Euro-Meet eigentlech nëmmen en Iwwergangsjoer ginn, fir dann 2018 déi 20. Editioun am grousse Stil ze feieren.

Ma och am post-olympesche Joer drécke sech den nächste Weekend vum 27. bis den 29. Januar op en Neits eng Rei Olympiagewënner, Europa- a Weltmeeschter an der Coque d'Klensch an de Grapp. 529 Schwëmmer aus 20 Natiounen gi vun e Freiden bis e Sonnden beim Euro-Meet un den Depart, dorënner eng ganz Rëtsch vu Weltklasse-Schwëmmerinnen a Schwëmmer.

Déi ungaresch Iron Lady Katinka Hosszu kënnt nees op Lëtzebuerg, mat an der Valiss enger Sëlwer- an 3 Goldmedailen vun den olympesche Spiller vu Rio. Si huet d'lescht Joer um Euro-Meet net manner 6 nei Meet-Rekorder opgestallt.

Dernieft gëtt sech d'Schwedin Sarah Sjöström an der Coque d'Éier. Si gewënnt zu Rio Gold iwwer 100 Meter Papillon, Sëlwer iwwer 200 Meter Crawl a Bronz iwwer 100 Meter Crawl.