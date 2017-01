An der Véierelsfinale en Dënschdeg den Owend setzt sech déi franséisch Nationalequipe mat 33 op 30 géint Schweden duerch.Norwegen gewënnt 31 op 28 géint Ungarn.Kroatien eliminéiert Spuenien knapp mat 30 op 29 a Slowenien ass dem Katar mat 32 op 30 iwwerleeën.Am ausgeloossensten war d'Stëmmung en Dënschdeg den Owend wuel am Stade Pierre Mauroy zu Lille, wou Frankräich virun net manner wéi 28.000 Spectateure géint Schweden ugetrueden ass. Et war awer eng aner Equippe déi Geschicht geschriwwen huet. Nach ni nämlech stoung déi norwegesch Handballnationalequipe an enger WM-Halleffinale.Handball-WM