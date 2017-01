Si gewënnt an der Véierelsfinalle an dräi Sätz mat 6-4, 3-6 a 6-4 géint Tschechin Karolina Pliskova.An der Halleffinale kritt d'Mirjana Lucic-Baroni et mat derze dinn. D'Nummer 2 op der Welt gewënnt um Mëttwoch de Moie mat 6-2 an 6-3 géint d'Englännerin Johanna Konta. An där anerer Halleffinale, déi en Donneschdeg gespillt gëtt, sti sech déi zwou US-Tennisspillerinne Coco Vandeweghe an d'Venus Williams géintiwwer.D'Finale bei den Damme gëtt e Samschdeg gespillt. Do kéint et dann ënner Ëmstänn zu engem Remake aus dem Joer 2003 kommen. Deemools stounge sech d'Williams-Schwësteren an der Finale géintiwwer. D'Venus hat awer géint hir Schwëster Serena verluer.Bei denhuet sech um Mëttwoch de Moien de Bulgarfir d'Halleffinale qualifizéiert. Hie gewënnt an 3 Sätz mat 6-3, 6-2 a 6-4 géint de Belsch David Goffin.An där Partie duerno, déi fir 9.30 Auer ugesat ass, sti sech de Rafael Nadal, d'Nummer 9 op der Welt, an de Milos Raonic, de Weltranglëschten Drëtte géintiwwer.