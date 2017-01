Am Football goufen en Dënschdegowend d'Matcher vun der belscher éischter Futtball-Divisioun, der franséischer an italienescher Coupe an der Copa del Rey.

An dergoufen 3 Mätcher en Dënschdeg den Owend gespillt, wou sech den aktuellen Zweeten Zulte Waregem 1-0 géint Mouscron behaapt, Oostende verléiert 1-2 géint den RSC Charleroi an Gand gewënnt kloer 3-0 géint Courtrai.An dersteet mam PSG deen éischten Finalist fest: déi Paräisser setzen sech auswäerts kloer 4-0 géint Bordeaux duerch.E Mëttwoch den Owend dann spillt den AS Monaco an där anerer Halleffinall géint Nanzeg.An dersteet den SSC Neapel no enger knapper 1-0-Victoire géint Florenz an den Halleffinallen.No engem 0-0 am Retourmatch vun dergéint Alavés steet Alcorcòn a den Halleffinallen.