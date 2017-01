© AFP

De Sprint-Superstar Usain Bolt ass domadder säin "Triple Triple" lass. Den Jamaikaner hat op den Olympesche Spiller 2008 zu Peking, 2012 zu London an 2016 zu Rio allkéiers Gold iwwert 100 Meter, 200 Meter an an der Staffel gewonnen. Elo huet hien dann nach 8 Goldmedailen.Den IOC léisst de Moment 1.000 Doppingkontrollen vun den Olympesche Spiller 2008 an 2012 nach eng Kéier kontrolléieren. Do gouf elo dann och beim Carter Methylhexanamin fonnt. Den Jamaikaner stoung scho méi laang am Verdacht gedoppt ze hunn.