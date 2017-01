Härebasket Playoff / Reportage Jeff Kettenmeyer



Steesel, d'Musel Pikes, d'Etzella an och Konter si schonns sécher am Playoff dobäi.Elo kommen nach Diddeleng, d'Sparta an och de Basket Esch fir déi zwou leschte Plazen a Fro. Fir de Basket Esch ass d'Rechnung séier gemaach. Wann een doheem géint den T71 Diddeleng wënnt, ass een am Playoff dobäi am anere Fall geet et géint den Ofstig. D'Equipe ëm den Alex Roudebourg steet virun decisive Wochen. Et kann ee quasi vun zwou Finalle schwätzen et muss een awer soen, datt d'Championnat méi wichteg ass, wéi d'Coupe, sou de Roudebourg. Zu Esch zielt een e Samschdeg och op d'Ënnerstëtzung vum eegene Public.Beim Géigner vun Diddeleng ass d'Confiance nees do. An och de Retour vum Christopher Jones huet de leschte Weekend schonn éischt Friichte gedroen. Nom leschte Match géint Käerjeng huet een sech an der Forge du Sud optimistesch gewisen. De President Marcel Wagener erwaart sech eng ganz enk Këscht, geet awer dovunner aus, datt seng Spiller gutt drop virbereet a prett sinn.D'Sparta huet direkt zwou Méiglechkeete fir an de Playoff ze kommen. Entweder muss ee beim Tabelleleader Steesel wannen oder et hofft ee bei enger eegener Defaite op eng Diddelenger Victoire zu Esch. Dem Coach Philipp Giberti no, wäert een e Samschdeg wuel musse Supporter vun Diddeleng ginn. Déi lescht Deeg huet een awer och dozou genotzt sech op Steesel ze preparéiere fir dann do ze gewannen.