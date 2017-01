Nation Branding 2017 am Sport (25.01.2017) Déi Responsabel vum Nation Branding hu mat den Tennisspiller Mandy Minella, Gilles Muller a mat 3 Sportfederatioun eng Conventioun fier 2017 ennerschriwwen.

Donieft hunn déi Responsabel vum Nation Branding eng Konventioun mat dräi Sportfederatiounen ënnerschriwwen. Dozou zielt d'Schwammfederatioun, d'Vëlosfederatioun an déi vum Handball.D'Staatssekretärin Francine Closener huet dann och nach präziséiert, dass sech d'Enveloppe budgétaire fir déi 5 Ënnerschrëften op 66.000 Euro beleeft. Fir d'Sportler an d'Federatioune geet et virop awer net drëm Suen ze verdéngen, mä vill méi dorëmmer Käschten ze décken.Weider Ënnerschrëfte sinn en vue mat der Football-, der Basket-, der Dëschtennis- an der Volleyballsfederatioun.