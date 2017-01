Am internationale Volleyball gouf et jeeweils eng Victoire fir den VC Wiesbaden a fir Noliko Maaseik.

© Pressphoto Archivbild

An der éischter däitscher Bundesliga am Volleyball konnt d'Annalena Mach mam VC Wiesbaden eng wichteg 3:2 Victoire géint Potsdam verbuchen. D'Lëtzebuergerin stoung dobäi an den éischten 3 Sätz um Terrain.An der héchster belscher Divisioun war de Kamil Rychlicki bei der 3:0 Victoire fir Maaseik géint Aalst mat 14 Punkten nees eng Kéier Topscorer vum Match. Duerch dat kloert Resultat ka sech Maaseik op der zweeter Plaz vun der Tabell festsetzen.