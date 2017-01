Op den Australien Open am Tennis sti sech d'Williams-Schwësteren e Samschdeg an der Finale géintiwwer.

D'Venus Williams gewënnt um Donneschdeg de Moien an der éischter Halleffinale bei den Damme géint hir Kompatriotin, d'Coco Vandeweghe mat 6-7, 6-2 a 6-3.



An där anerer Halleffinale konnt sech hir méi jonk Schwëster Serena kloer an zwee Sätz mat 6-2 a 6-1 géint d'Kroatin Mirjana Lucic-Baroni duerchsetzen.



Eng leschte Kéier an enger Finale haten d'Williams-Schwësteren am Joer 2003 och bei den Australien Open géintenee gespillt. Deemools hat d'Venus Williams dee Kierzere gezunn.