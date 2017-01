Den FC Liverpool gouf och an der zweeter Partie vun den Halleffinallen vu Southampton mat 1-0 eliminéiert.An der zweeter Halleffinale spillt ManU géint Hull City, hei definéiert sech de Finalist géint Southampton.An der spuenescherass Real Madrid no de Véierelsfinallen eraus, dat no enger Defaite an engem 2-2-Remis e Mëttwoch den Owend géint Celta Vigo.An der éischter Football-Divisioun an dergoufe 4 Matcher gespillt. Ënnert anerem den aktuelle Leader FC Bruges ka sech mat 2-1 géint Waasland-Beveren behaapten an den RSC Anderlecht gewënnt auswäerts 4-2 géint Westerlo.An dergëtt d'Finale tëscht Monaco an dem PSG gespillt, dat nodeems Monaco sech e Mëttwoch den Owend 1-0 géint Nanzeg duerchgesat huet.An dersteet Juve no enger 2-1-Victoire géint den AC Mailand an den Halleffinallen. Do heescht de Géigner dann SSC Neapel.