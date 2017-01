© RTL Sport / Rich Simon © RTL Sport / Rich Simon © RTL Sport / Rich Simon © RTL Sport / Rich Simon © RTL Sport / Rich Simon © RTL Sport / Rich Simon « ZréckWeider »

Nei am Elite Kader sinn de Badminton Spiller Robert Mann, d'Cyclistin Fabienne Schaus an d'Reiderin Mandy Zimmer. De Fechter Flavio Giannotte ass vum Promotiounskader och an den Elitekader komm.