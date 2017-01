Den Euro-Meet huet sech zu engem richtegen Highlight an der Schwamm-Zeen entwéckelt och dëst Joer sinn eng Rei vun internationalen Top-Staren dobäi.



De Programm vun de Streamen aus der Coque:



Freideg, 27.01.2017

15h45 bis 20h10 Virleef & Direkt Finallen



Samschdeg, 28.01.2017

8h25 bis 12h30 Virleef

16h45 bis 20h30 Finallen



Sonndeg, 29.01.2017

8h25 bis 12h30 Virleef

15h45 bis 18h Finallen



2017 sollt fir den Euro-Meet eigentlech nëmmen en Iwwergangsjoer ginn fir dann 2018 déi 20. Editioun am grousse Stil ze feieren. Ma och am post-olympesche Joer drécke sech vum 27. bis den 29. Januar op en neits eng Rei Olympiagewënner, Europa- a Weltmeeschter an der Coque d'Klensch an de Grapp. 529 Schwëmmer aus 20 Natiounen gi vun e Freiden bis e Sonnden beim Euro-Meet un den Depart, dorënner eng ganz Rëtsch vu Weltklasse Schwëmmerinnen a Schwëmmer.



Déi ungaresch Iron Lady Katinka Hosszu kënnt nees op Lëtzebuerg, mat an der Valiss enger Selwer- an 3 Goldmedailen vun den olympesche Spiller vu Rio. Sie huet d'lescht Joer um Euro-Meet net manner wéi 6 nei Meet-Rekorder opgestallt.



Dernieft gëtt sech d'Schwedin Sarah Sjöström an der Coque d'Éier. Sie gewënnt zu Rio Gold iwwer 100 Meter Papillon, Selwer iwwer 200 Meter Crawl a Bronz iwwer 100 Meter Crawl.



Den däitsche Brassespezialist Marco Koch ass och nees um Rendez-vous, aktuelle Weltmeeschter am klenge Baseng iwwer 100 an 200 Meter Brasse.



Hien kritt Konkurrenz vum Adam Peaty, Weltmeeschter a Weltrekordler iwwer 50 an 100 Meter Brasse. Deen 22 Joer alen Englänner gewënnt zu Rio Gold iwwer 100 Meter Brasse.



Net ze vergiessen Nimm wéi Camille Lacourt oder Laszlo Cseh, de Cru 2017 vum Euro-Meet ass exzellent.



Déi 19. Editioun vum Euro-Meet regruppéiert wuel manner Athleten wéi d'lescht Joer, an et ginn déi 3 Deeg iwwer och manner Departen. Ma vum Niveau gëtt et par Rapport zum leschte Joer keng Differenz. Au Contraire.