Wann nach ee wëll matlafen da muss een sech bäi maachen. Nach ginn et fir déi verschidde Course Startplazen. Am ganze sinn et der awer nëmme 500.Et ass fir d'éischte Kéier, dass 15.000 Leefer beim Nuetsmarathon kënnen un den Depart goen. Wann déi Plazen all besat sinn, sinn d'Umeldungen zou an et gëtt kee Leefer méi ugeholl.Den Depart vum Nuetsmarathon ass Samschdes Owes um 19. Auer.Pressemitteilung26. Januar 2017Der Nachtlauf nimmt Kurs auf 15.000 TeilnehmerBeim ING Night Marathon Luxembourg stehen nur noch 500 freie Startplätze zur VerfügungVier Monate vor dem Start gibt es nur noch wenige Startplätze für den 12. ING Night Marathon Luxembourg. Zwar sind derzeit noch in allen Disziplinen Restkapazitäten vorhanden, doch sollten interessierte Läuferinnen und Läufer nicht lange zögern und sich einen der insgesamt nur noch 500 freien Slots sichern. In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach Startplätzen im Großherzogtum kontinuierlich gestiegen. Waren beim 10-jährigen Jubiläumslauf 2015 noch rund 11.000 Läufer am Start, konnten im vergangenen Jahr durch Optimierungen des Streckenverlaufs bereits 14.000 Sportler zugelassen werden. Der Marathon 2017 ist erstmals für bis zu 15.000 Läufer ausgelegt. Wenn diese Grenze erreicht ist, werden jedoch keine Anmeldungen mehr zugelassen.Der ING Night Marathon Luxembourg mitten im Herzen Europas zählt zu den anspruchsvollsten Stadtmarathons des Kontinents. Bei der zwölften Auflage werden am Samstag, 27. Mai 2017, bis zu 15.000 Starter in die Nacht hinein laufen, die dank stimmungsvoller Sambarhytmen, Lichteffekten, Beats und rund 100.000 begeisterten Zuschauern zum Tag gemacht wird. Die abwechslungsreiche und mit etwa 300 Höhenmetern anspruchsvolle Strecke führt sowohl durch die imposante Altstadt wie durch das moderne Banken- und EU-Viertel.Der ING Night Marathon Luxembourg im Überblick – Disziplinen:Marathon: 42,195 km Halbmarathon: 21,0975 km Team Run: 4 Staffelläufer, insgesamt 42,195 km5k Run for Success: 3 Läufer starten zusammen für 5 Kilometer Minimarathon (Kinder ab 10 Jahren): 4,2 km Mini Minimarathon (Kinder unter 10 Jahren): 1 kmStartschuss: Samstag, 27. Mai 2017, 19 UhrMarathon, Halbmarathon und Team Run: Zeitgleich um 19:00 UhrMini-Minimarathon: 19:40 UhrMinimarathon: 19:45 Uhr