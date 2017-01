No enger Victoire am Allersmatch ass ManU trotz enger 1-2-Defaite en Donneschdeg den Owend géint Hull City an d'Finale komm.

© AFP (Archiv)

Virdru scho war den FC Liverpool an den Halleffinallen eliminéiert ginn.An dergouf ee Match nach en Donneschdeg den Owend gespillt, wou et um Enn 2-2 tëscht Eupen an dem Standard vu Léck stoung.An derass den FC Barcelona no enger 5-2-Victoire géint Real Sociedad an den Halleffinallen.E Mëttwoch scho war de Real Madrid aus der Course ëm d'Coupe eraus; dat zum Profit vun Celta Vigo.An derheescht d'Finale iwwerdeems Sporting Braga géint den FC Moreirense.Onerwaart gouf en Donneschdeg den Owend an der Halleffinallen de Benfica Lissabon mat 1-3 duerch Moreirense eliminéiert.