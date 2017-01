© Affiche LPC

De Marcel Hug, deen de 16. Januar seng 31 Joer gefeiert huet, ass mat Spina Bifida (oppene Réck) op d’Welt komm. Mat 10 Joer ass hien seng 1. Course am Rollstull gefuer, a gehéiert zanter Joren zu de Vedetten an der paralympescher Liichtathletikzeen. De Marcel Hug hält de Weltrekord iwwer 800, 1.500, 5.000 an 10.000 Meter. Op de paralympesche Spiller d’lescht Joer zu Rio gewënnt de “Silver Bullet” Gold iwwer 800 Meter an am Marathon.

De Peter Genyn dogéint ass éischter de Spezialist op de kuerzen Distanzen. No engem Accident an der Schwämm 1993 blouf hie querschnittsgelähmt. Dee mëttlerweil 40 Joer ale Belsch huet seng sportlech Karriär mat Rollstullrugby ugefaangen, a gouf mat de Belsch 2009 Europameeschter. Als Rugbyspiller war hien op de paralympesche Spiller zu Athen an zu London. Kuerz no de Spiller vun 2012 huet hien sech mat Succès der Liichtathletik zougewennt a gewënnt zu Rio Gold iwwer 100 a 400 Meter.

De Marcel Hug an de Peter Genyn schwätzen e Freideg den Owend um 19.30 Auer an der Coque iwwert hiert Liewen, hire Sport an hier Karriär. Déi zwéin Olympiagewënner absolvéieren e Samschden an e Sonnden de Moien zesumme mat hiren Traineren, dann och e Workshop an der Coque.