© RTL Télé Lëtzebuerg (Archiv)

Tennis Coupe FLT / Reportage Franky Hippert



D'Schéiss géint Schëffleng bei den Dammen, an d'Schéiss géint den Houwald bei den Hären heeschen e Sonndeg de Mëtteg d'Finalen. De Veräin aus dem Kräizgrënnchen huet ee kloert Zil an zwar déi zwee Titelen ze verdeedegen.

D'Schéiss huet et also och des Saison nees mat deenen zwou Equippe bis an déi lescht Ronn gepackt. Dat weist, datt et beim TC Arquebusiers nach ëmmer richteg gutt klappt, sou d'Claudine Schaul Directeur Sportif vum Club.

An den Equippe vun der Schéiss fënnt een och vill Davis a Fed Cup Spiller. Dat ass eng Linn un där een och wëllt festhalen, donieft sollen och déi jonk Spiller esou gutt wéi méiglech mat agebaut ginn, sou d'Claudine Schaul.

Bei den Damme krit d'Schéiss et mat Schëffleng ze dinn. Um Pabeier klengt dat elo net esou komplizéiert, mä eng Finale ass ëmmer eppes Spezielles. Dobäi kënnt fir d'Claudine Schaul de Faite, dass d'Equippen d'Reiefolleg vun de Spiller kënne selwer bestëmmen an da weist sech d'Iwwerleeënheet um Pabeier net ëmmer esou um Terrain.

D'Schéiss géint den Houwald heescht zu Esch am CNT den Duell bei den Hären. An der Vergaangenheet hunn déi Matcher ëmmer fir Spannung gesuergt. D'Claudine Schaul erwaart sech och e Sonndeg näischt aneschters. D'Schéiss géing awer ganz kloer dohinner goen, fir den Titel ze verdeedegen an d'Qualitéit an der Equipe wär dofir och do.

D'Equippe fir e Sonndeg wollt den Directeur Sportif vun der Schéiss net verroden. Just esouvill, d'Claudine Schaul, fréier Nummer 41 an der Weltranglëscht, wäert spillen.