D'Partie tëschent dem Spuenier an dem Bulgar goung iwwer 5 Sätz. Um Enn stoung et 6:3, 5:7, 7:6, 6:7 an 6:4 fir de Rafael Nadal.An der éischter Halleffinale hat sech de Roger Federer géint säi Landsmann Stan Wawrinka duerchgesat. Och dës Partie ass iwwer 5 Sätz gaangen. Déi fréier Nummer 1 op der Welt huet mat 7:5, 6:3, 1:6, 4:6 an 6:3 d'Iwwerhand behalen.De Rafael Nadal an de Roger Federer, déi no schwierege Méint wéinst Blessuren elo nees do sinn, stoungen sech 2009 scho bei den Australian Open an der Finale géigeniwwer. Deemools hat de Spuenier gewonnen.Bei den Dammen gëtt et eng reng amerikanesch Final tëscht de Schwësteren Venus a Serena Williams.