Euro-Meet an der Coque / Reportage Franky Hippert



An deem Kader hunn déi Responsabel vun der Schwammfederatioun och e Partenariat iwwert de Nation Branding mat der Staatssekretärin Francine Closener, ënnerschriwwen. Mat Katinka Hosszu, Sarah Sjöström, Adam Peaty, Laszlo Cseh a Marco Koch sinn Olympiagewënner, Welt- an Europameeschter um Depart, déi bei deene Kompetitiounen net manner wéi 207 Goldmedaile gewonnen hunn.

Eng Damm, d'Katinka Hosszu huet op hirer Kaap „Iron Lady“ stoen. D'Ungarin geet dann och bei all Course dëse Weekend un den Depart: "Ech wëll et virun allem zu dësem Moment an der Saison maachen, ech denken datt et e gudden Training ass. Einfach nëmmen Training ass langweileg, esou ass méi spaasseg, an et ass natierlech eng Erausfuerderung, bei all Course géint Leit unzetrieden, déi nach frësch sinn. Fir mech soll et en spannenden a spaassege Weekend ginn."

Och de Weltmeeschter a Weltrekordler op de Brassestrecken, Marco Koch, ass dëse Weekend nees an der Coque. Den Däitsche wäert awer dëst Joer sécherlech net esou vum Laurent Carnol, dee jo mëttlerweil an d'Beruffsliewen agetrueden ass, gefuerdert ginn. De Marco Koch freet sech awer ëmmer nees hei ze sinn a Coursen ze schwammen.

No der Grondausbildung an der Arméi ass de Raphael Stacchiotti jo elo zanter Ufank Januar an der Elite Sportsektioun a ka sech voll op d'Schwamme konzentréieren. De Schwëmmer vun Ettelbréck konnt awer och eréischt viru 4 Wochen nees am Training ufänken. Deemno sinn d'Erwaardungen de Weekend net esou héich an awer ass et fir de Lëtzebuerger wichteg sech dem Public ze weisen an sech mat internationale Vedette kënnen ze moossen.

Nieft dem Raphael Stacchiotti war de Laurent Carnol op internationalem Plang d'Aushängeschëld am Schwammen. De Brassespezialist ass natierlech och frou iwwert d'Partenariat tëscht der Schwammfederatioun an dem Lëtzebuerger Nation Branding. Fir de Lëtzebuerger ass ëmmer nees eng grouss Éier d'Land am Ausland op Kompetitioune kënnen ze vertrieden. Et ass dann och flott offiziell déi Bestätegung ze kréien.

Ma och deen anere Lëtzebuerger Spëtzeschwëmmer Julien Henx baut seng Form elo nees op. D'Ziler fir d'Saison si virun allem d'Spiller vun de klenge Länner Ufank Juni a San Marino an d'Weltmeeschterschaft am Juli zu Budapest.



D'Julie Meynen kann de Weekend net beim Euro Meet dobäi sinn, well hire Fliger an Amerika annuléiert gouf.



De Weekend sinn alleguer d'Coursen am Livestream op RTL.lu ze gesinn.