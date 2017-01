Duerch dës Victoire steet Frankfurt an der virleefeger Tabell elo op Plaz 3.

Um 18. Spilldag huet och Frankfurt déi 90 Minutten net ëmmer iwwerzeegt. Um Enn hunn si awer hir Chance besser genotzt a gewannen d'Partie géint Schalke verdéngter Weis.No engem Fräistouss vum Hasebe an der 33. Minutt huet de Meier de Ball am rietsen Eck ënnerbruecht.Schalke huet een e Freideg ugemierkt, dass si duerch vill blesséiert Spiller geschwächt sinn. Si konnte während der Partie spilleresch net iwwerzeegen. Offensiv war kaum Kreativitéit ze gesinn an och Defensiv stoung d'Lokalformatioun net ëmmer gutt a vill Päss waren ongenau.