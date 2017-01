Ingolstadt - HSV 3:1 (2:0)D'Haushären vun Ingolstadt konnten an der 14. Minutt eng éischte Kéier markéieren. Nodeems de Pascal Groß komplett fräi un de Ball kënnt, huet hien keng Problemer fir den 1-0 ze markéieren. An der 22. Minutt huet de Suttner e Fräistouss op den Hamburger Goal geschoss. E Géigespiller fälscht de Ball of an et stoung 2-0 fir Ingolstadt.An der 46. Minutt kruten déi Ingolstädter en Eelefter zougesprach. De Cohen léisst sech et net huelen a markéiert fir den 3-0.An der 63. Minutt konnt den Sakai mat engem gutt plazéierte Schoss op 1-3 verkierzen.RB Leipzig - Hoffenheim 2:1 (1:1)Trotz dass Leipzig bis an déi 15. Minutt déi dominant Equipe war, konnten d'Gäscht vun Hoffenheim an der 18. Minutt duerch den Amiri a Féierung goen.An der 38. Minutt war et den Timo Werner deen ausgläiche konnt.An der 77. Minutt huet de Sabitzer den 2-1 fir den Opsteiger vu Leipzig geschoss.Bremen - Bayern 1:2 (0:2)Bayern huet wéi ze erwaarden de Match an der Ufanksphas dominéiert, ma Bremen stoung hanne ganz souverän a si hunn et der Münchener Attack net einfach gemaach. Et huet bis an déi 31. Minutt gedauert, wou den Arjen Robben den 1-0 fir Bayern markéiere konnt. An der 45. Minutt huet den Alaba e wonnerschéine Goal duerch e Fräistouss markéiert.An der 53. Minutt konnt de Max Kruse op 1-2 verkiezen.Darmstadt - Köln 1:6 (0:3)Köln huet méi an de Match investéiert. No 20 Minutten hate si 61% Ballbesëtz, a konnten 55% vun denZweekämof gewannen. D'Goaler hunn am Ufank gefehlt. Wann et déi eege Stiermer net maachen, dann hëlleft de Kapitän vun Darmstadt no. An der 32. Minutt huet den Sulu (Darmstadt) en Eegegoal geschoss an den FC Köln a Féierung bruecht. Kuerz drop, an der 37. Minutt konnt den Osako den 2-0 markéieren. Kuerz virun der Paus huet de Modeste mat sengem 14. Goal an dëser Saison quasi den Deckel schonn drop gemaach an den 3-0 geschoss.An der 66.Minutt konnt de Sam en Eelefter fir Darmstadt markéieren. Zweete perséinleche Goal fir den Osako an der 72. Miunutt, deen zum 4-1 fir Köln markéiere konnt. An der 85. Minutt huet de Milos Jojic de 5-1 fir Köln markéiert. An der 89. Minutt konnt de Rudnevs de 6-1 schéissen, wat och d'Schlussresultat war.Wolfsburg - Augsburg 1:2 (1:1)Béid Formatioune gi mat engem 1-1 an d'Paus, nodeems Altintop (Augsburg) a Gomez markéiert hunn.An der 70. Minutt konnt de Kohr mat der éischter Goalchance an der zweeter Halschent seng Formatioun a Féierung schéissen.