Liverpool huet um Samschdeg am engleschen FA Cup verluer. Tottenham konnt a leschter Sekonn de Match nach wannen.

Sport: Am meeschte gelies

© afp

Am engleschen Fa Cup ass um Samschdeg Liverpool ronderem den Trainer Jürgen Klopp géint Wolverhampton Wanderers mat 1-2 eliminéiert ginn.Tottenham huet an der 7. Minutt vun der Nospillzäit den 4-3 markéiert am Match géint Wycombe Wanderers.