Um Samschdeg war den zweeten Dag vum Euro Meet 2017 an der Coque um Kierchbierg. Am Asaz sinn natierlech och d'Lëtzebuerger Schwëmmer a Schwëmmerinnen.

Schwammen: Euro-Meet (28.01.2017) Mam Laurent Carnol, dem Pit Brandenburger, an den Raphael Stacchiotti stungen 3 Lëtzebuerger an enger A Final.

Um zweeten Dag vum Euro Meet am Schwammen ass de Raphael Stacchiotti knapp laanscht eng Medaile geschwomm.

De Lëtzebuerger gëtt iwwer 200 Meter 4 Nages de 4ten.

De Laurent Carnol koum iwwerdeems iwwer 50 Meter Brasse op déi 5. Plaz.

Donieft huet d'Sahra Sjöström aus Schweden zwee nei Meet Rekorder konnte realiséieren.Iwwerbléck vun de Lëtzebuerger Resultater vum Samschdeg:Laurent Carnol 5. an der A Finale 50m Brasse 28.92Pit Brandenburger 10. an der A Finale 200 m Crawl 1:53. 32Julien Henx 7. an der B Finale 50 m papillion 25.41Monique Olivier 2. B Finale 200 kraul 2:04.72Sarah Rolko 7. b finale 100 Réck 1:06.56Jacqueline Banky 9. b finale 100 RéckMax Mannes 9. b finale 100 Réck 1:00.29