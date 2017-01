© Carine Speltz

Basket Esch - T71 Diddeleng



Diddeleng huet misse wannen, fir an de Playoff ze kommen. Ma et huet am Ufank net gutt ausgesinn. No ronn 15 Minutten waren déi Escher nämlech mat 22-13 géint den T71 vir. An der Paus stoung et 28-20.

Um Enn wannen déi Escher mat 57-45 sou datt Diddeleng net am Playoff stinn. Op der 6. Plaz steet nämlech Walfer, déi elo am Playoff stinn.



Hesper - Musel Pikes



Am Match tëscht Hesper an de Pikes waren d'Rolle séier verdeelt. An der Ufanksphas konnten d'Pikes der Favoritteroll och gerecht ginn an deen éischte Véierel mat 23-8 wannen.

Hesper verléiert um Enn 45 op 64 géint d'Musel Pikes.



Etzella - Konter



D'Etzella ass besser an de Match komm an no 20 Minutten stoung et 38-25. Um Enn wënnt d'Etzewlla mat 78-52.