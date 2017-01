© Serge Olmo

Déi Spëtzepartie huet d'Spannung am Ufank gutt konnten halen. No knapps 13 Minutten stoung et 7-7 gläich. Ma duerno ass et fir déi Käerjenger ëmmer besser ginn, a si waren dunn an der Paus 19-12 vir.Um Enn wënnt Käerjeng 32-27.Schëffleng verléiert mat 24-35 géint Diddeleng.An der Paus stoung et 13-17.Bei den Dammen huet de Musedall 37-15 géint Réiden gewonn. Schëffleng verléiert 6-15 géint de Standard. Diddeleng setzt sech mat 42-20 géint Péiteng duerch, an Käerjeng wënnt 30-17 géint Dikrech.