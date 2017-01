No engem laangen an intensive Match, konnt sech de Schwäizer um Enn a 5 Sätz géint de Spuenier mat 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 a 6-3 duerchsetzen.

© afp

Nodeems de Roger Federer deen éischte Saz mat 6-4 gewonnen huet, konnt den Nadal am zweete Saz zeréckschloen an dëse mat 6-3 fir sech entscheeden. Deen drëtte Saz war dann awer erëm eng kloer Saach fir de Federer. Hien huet dëse mat 6-1 gewonnen. Dee 4. Saz konnt dunn nees den Nadal mat 6-3 fir sech entscheeden, éiert et an de leschten an decisive Saz vum Match gaangen ass.An hei hat de Roger Federer schlussendlech déi besser Nerven. Hie gewënnt dee leschte Saz mat 6-3 an ass domat och de Gewënner vun den Australian Open.