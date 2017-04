Déi éischt Course an der Saison geet un de Mallorkiner an Dëngschte vun der Lëtzebuerger Ecurie.

1.Victoire des Saison (27.03.2017) Leopard Racing an der Moto3 WM

De Joan Mir huet e Sonndeg déi éischte Course vun der Saison an der Moto3-WM am Qatar fir sech entscheet. Den 19 Joer ale Mallorkiner huet no Spielberg 2016 domadder säin zweete Grand Prix vun senger Carrière gewonnen. Um Losail International Circuit huet sech de Spuenier en haarde Kampf mam John Mc Phee geliwwert. Um Enn hat den Joan Mir no 18 Ronnen 0,135 Sekonnen Avance op de Brit. Den zweeten Leopard Livio Loi gouf den 12..