Den dräifache Formel-1-Weltmeeschter steet also och beim Grousse Präis vu China, e Sonndeg de Moien 8 Auer eiser Zäit, op der Pole Position an enger Beschtzäit vun 1:31.678 Minutten, virum Sebastian Vettel (+0,186) an op drëtter Plaz de Valtteri Bottas am zweete Mercedes (+0,187).Fir de Lewis Hamilton ass et schonn déi sechste Pole hannerteneen an déi insgesamt 63. a senger Carrière.1. Lewis Hamilton2. Sebastian Vettel3. Valtteri Bottas4. Kimi Räikkönen5. Daniel Ricciardo6. Felipe Massa7. Nico Hülkenberg8. Sergio Perez9. Daniil Kwjat10. Lance Stroll