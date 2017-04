X

Op der 3. hat leider den David Lucius musse säin Opel Kadett C stoe loossen, technesch Problemer haten him et net erméiglecht weider ze fueren. De Patrick Fank an de Kik Foxius waren déi éischt Kéier mat hirem Mitsubishi ënnerwee an zéien eng positiv Bilanz.Déi 5. WP ass leider ofgesot ginn, well de Schotter-Zoustand ze schlecht war. Op der 6. hate leider 2 Lëtzebuerger Pech, well do huet et mat Eemere geschott, wat fir aner Stroossenkonditioune gesuergt huet, ma si hu sech gutt duerchgekämpft.1. Noller / Kopczyk Mitsubishi Lancer Evo2. Bliss / Loth Mitsubishi Evo VI3. Färber / Schaaf Mitsubishi Lancer Evo 84. Gengler / Gengler - Krüger Mitsubishi Lancer Evo 8 an si waren 1 letzeburger.10. Fank / Foxius um Mitsubishi Lancer Evo11. Goedert / Wanderscheid Subaru Impreza WRX Sti38. Kremer / Herrmann peugeot 10646. Koenig - Grasges Peugeot 106