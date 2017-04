© Arthur Thill

Hei war mam Dylan Pereira och e Lëtzebuerger un den Départ gaangen. Bei der leschter Course ass hien als zweeten iwwert d’Arrivée gefuer, a konnt sech esou am Championat nach vun der der véierter op déi drëtte Plaz verbesseren.

Dës Meeschterschaft gëtt an de Wanterméint zu Dubai, Abu Dhabi an ebe Bahrain gefuer. Vill europäesch Pilote profitéiere vun der Geleeënheet, fir hei wichteg Trainings- a Rennkilometer ze sammelen.Esou och den Dylan Pereira, dee mat senger éischter Saison am internationale Porsche Supercup (13. Plaz an der Meeschterschaft) net wierklech zefridde war. An der Middle-East-Challenge stoung hien bei zwielef Course véier mol um Podium, a kann esou optimal preparéiert an déi nei Supercup-Saison goen, déi de 14. Mee beim F1-Grand-Prix vu Barcelona ufänkt.