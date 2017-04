© afp

Déi ganz Ferrari Equipe huet um Sonndeg gutt Aarbescht geleescht © afp

Beim Start huet de Vettel sech direkt konnten op déi zweet Plaz verbesseren. Den Hamilton hat do kee gudde Start erwëscht.No 12 Ronne war Schluss fir de Max Verstappen. De jonken Hollänner ass aus dem Auto geklomm, nodeems d'Bremse bei sengem Red Bull versot hunn.No dësem Accident an enger Kollisioun tëscht dem Stroll an dem Sainz ass de Safetycar bis déi 17. Ronn op d'Streck komm.Den Hamilton krut eng Strof vu 5 Sekonnen, well en an der Box ze lues gefuer ass an domat de Ricciardo opgehalen huet.Den Hamilton ass an der 41. Ronn vu 57 nach eng Kéier un d'Box komm. Hei huet hien déi 5 Sekonne Strof missen ofsetzen. Als 3. ass hien erëm op d'Streck gefuer.Den Hamilton huet all déi lescht Ronnen, Zäit opgeholl, ma et ass net méi duergaangen fir den Däitschen anzehuelen.De Bottas um zweete Mercedes komplettéiert de Podium.De Vettel iwwerhellt domat elo eleng d'Féierung vun der Weltmeeschterschaft mat 68 Punkten. Op der zweeter Plaz ass den Hamilton mat 61 Punkten.Et war dem Vettel seng 44. Victoire an der Formel 1.