© afp

De Finn huet um Sonndeg seng éischt Course als Formel 1 Pilot gewonn. © afp

De Fernando Alonso dee vun der 15. Startpositioun sollt an d'Course goen, huet nach virum Start missen aus sengem Auto erausklammen. De McLaren-Honda vum Spuenier huet et net méi un de Start gepackt. Well den Auto vum Alonso nach op der Streck stoung, gouf et eng zousätzlech Aféierungsronn an Distanz vun der Course gouf ëm eng Ronn gekierzt.Beim Start ass de Bottas am beschten ewech komm. De Finn, dee vu Startplaz 3 fortgefuer ass, konnt u béide Ferrari laanscht zéien an huet sech domat un d'Spëtzt gesat. An der 2. Kéier gouf et eng Kollisioun tëscht dem Grosjean an dem Palmer. De Fransous wollt an der Kéier iwwerhuelen an ass mam Palmer kollidéiert. De Safety Car huet missen op d'Streck.An der 6. Ronn war dunn och Schluss fir de Ricciardo. Den Australier war un d'Box komm, nodeems d'Boxecrew kuerz nom Auto gekuckt huet, huet den Australier missen aus sengem Red Bull klammen.De Bottas konnt sech an den éischte Ronnen ee klenge Virsprong erausfueren. Déi éischt véier Plazen sinn och no de Boxestops onverännert bliwwen. Ma nom Boxestop, war de Vettel awer dee Séiersten op der Streck. Den Däitschen huet Ronn vir Ronn Zäit opgeholl a koum bis op 1 Sekonn erun. De Bottas huet sech mat allem wat en huet gewiert.De Bottas wënnt um Enn seng éischte Course a senger Formel 1 Karriäre virum Vettel an dem Räikkönen. Den Hamilton kënnt nëmmen op déi véierte Plaz.