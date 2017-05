Beim Grousse Präis vu Spuenien um Sonndeg de Mëtteg fiert also de Mercedes-Pilot Lewis Hamilton vun der éischter Plaz aus fort, nieft him de Sebastian Vettel op Ferrari.Plaz 3 ass fir dem Hamilton säin Team-Kolleg Valtteri Bottas.Um Circuit de Catalunya ass déi éischt Startplaz dacks Gold wäert: Vun de leschte 16 Courssen huet 13 Mol dee gewonnen, dee vun der Pole gestart ass.Fir den Hamilton ass et déi drëtt Pole an dëser Saison a seng 64. am Ganzen. Domat huet hie just nach eng Manner wéi den Ayrton Senna a fir bei de Rekord vum Michael Schumacher feelen him der nach 4.2014 ass dem Hamilton bis elo seng eenzeg Victoire zu Barcelona gelongen.