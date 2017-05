© afp

De Vettel ass beim Start am beschte fortkomm. Den Däitsche konnt nach virun der éischter Kéier den Hamilton iwwerhuelen.An dëser éischter Kéier gouf et och schonns ee groussen Opreeger. Et gouf eng Kollisioun tëscht dem Kimi Räikkönen an dem Max Verstappen. Fir de Finn war doropshi scho Schluss. D'Ophänkung bei sengem Ferrari war futti. De Verstappen ass mat krommer Lenkung an d'Box gefuer an ass wäit zeréck gefall.Den Däitsche konnt seng Féierung séier ausbauen. D'Mercedes hate Problemer um Ferrari drun ze bleiwen.Duerch ee fréie Boxestop konnten déi zwee Mercedes tëschenzäitlech a Féierung goen. Ma de Vettel konnt sech déi Féierung zeréck huelen.No 34 Ronne war dunn och Schluss fir de Vandoorne, dat nodeems hie mam Massa unenee gerode war.Pech hat och den zweete Finn, de Bottas, deen aus dem Auto huet misse klammen no enger Schued um Motor.Den Hamilton huet net labber gelooss a konnt an der 44. Ronn de Vettel iwwerhuelen. De Brit huet spéit gebremst a mat Hëllef vum DRS konnt hie laanscht goen.De Brit huet du seng Féierung konnte Ronn fir Ronn ausbauen. Um Enn wënnt hie virum Vettel an dem Ricciardo.An der Weltmeeschterschaft, bleift de Vettel un der Spëtzt, virum Hamilton.