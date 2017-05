© afp

LAP 40/78: Frustration for RAI as VET emerges from his pit stop ahead of him



The championship leader now leads the #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/OwTjIXteJX — Formula 1 (@F1) 28. Mai 2017

LAP 51/78



HAM currently running in P7, lapping much quicker than SAI in P6



Gap is 7.6s#MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/H5dO9Jsj5P — Formula 1 (@F1) 28. Mai 2017

SAFETY CAR: Incident at Portier involving WEH and BUT



Medical car deployed - WEH has confirmed he is ok on team radio#MonacoGP pic.twitter.com/tRVU0s0Pdf — Formula 1 (@F1) 28. Mai 2017

LAP 66/78: Further delays behind the Safety Car as ERI crashes into the wall at Turn 1 #MonacoGP pic.twitter.com/y0fbkHelEw — Formula 1 (@F1) 28. Mai 2017

LAP 72/78: Collision between PER and KVY 💥



Race over for KVY



15-race points-winning streak looks over for PER#MonacoGP pic.twitter.com/DwbR91Cz4k — Formula 1 (@F1) 28. Mai 2017

De Kimi Räikkönen, dee fir déi éischte Kéier zanter 2008 op enger Pole Position steet, ass och beim Start am beschten ewech komm. All d'Pilote sinn heel duerch déi éischt Ronne komm.Den Hamilton, dee vu Plaz 13 gestart ass, konnt eng Positioun gutt maachen an der éischter Ronn. De Magnussen konnt sech séier op déi 9. Plaz no vir schaffen. Weider vir am Feld goufen et an der Ufanksphase keng Positiounswiessel.An der 16. Ronn war et d'Aus fir den Hülkenberg, deen no engem Schued um Motor, säin Auto huet missen ofstellen. Domat konnt den Hamilton eng weider Positioun eropréckelen. Kuerz dorop stoung de Brit dunn op der 10. Plaz.No den éischte Stops goufen et och déi éischt Positiounswiessel un der Spëtzt. De Vettel konnt sech op déi éischt Positioun no vir schaffen an de Ricciardo konnt um Bottas an um Verstappen laanscht zéien.Den Hamilton ass am längsten op der Streck bliwwen a konnt esou puer schnell Ronne fueren, sou dass en no sengem Boxestop virum Grosjean erauskomm ass. 7. Plaz dee Moment fir de Brit.Währenddeems den Hamilton ëmmer méi no un de Sainz komm ass, ass och den Ecart tëscht dem Vettel an dem Räikkönen ëmmer méi grouss ginn.An der 60. Ronn huet de Button de Wehrlein op d'Schëpp geholl, sou dass de Wehrlein säitlech op de Kopp stoung. Fir béid Pilote war d'Course eriwwer.De Safety Car huet missen op d'Streck kommen, esou dass se elo erëm all no beienee geréckelt sinn. Während de Safety Car dobausse war, ass den Ericsson an d'Mauer gaangen.Zwou Ronne méi spéit huet de Vandoorne säi McLaren an der nemleschter Kéier beigesat.Kuerz viru Schluss ass de Perez an de Kvyat gerannt. D'Course war doropshinn eriwwer fir de jonke Russ.De Vettel ass net méi ageholl ginn a konnt déi éischt Victoire zu Monaco fir Ferrari feieren zanter 2001. Fir hien ass et déi zweet Victoire zu Monaco no senger éischter Victoire am Joer 2011. De Räikkönen kennt op déi zweet Plaz an de Ricciardo gëtt den Drëtten. Den Hamilton ass als 7. iwwer d'Arrivée gefuer.