Den Andrea Dovizioso op Ducati huet de Grousse Präis vu Katalounien zu Barcelona gewonnen. Den Italiener konnt domat no der Victoire leschte Weekend, seng zweet Victoire hannertenee feieren. D'Spuenier Marc Marquez an Dani Pedrosa alle béid op Honda kommen op d'Plazen zwee an dräi.



An der Weltmeeschterschaft huet Vinales elo nëmme méi 7 Punkte Virsprong op den Dovizioso.



An zwou Wochen, de 25. Juni ass dann déi 8. Course vun der Saison zu Assen an Holland.