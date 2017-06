© afp

YELLOW FLAG/SAFETY CAR: Race is over for both MAS and SAI as they collide at the first chicane on lap one 💥#CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/mZduvoeFM8 — Formula 1 (@F1) 11. Juni 2017

📻GRO [LAP 1]: "What the... What a mental guy! What the..."



📻 ALO [LAP 1]: "What are they doing?!? They need to calm down"#CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/wldbFqkxvF — Formula 1 (@F1) 11. Juni 2017

LAP 6/70: Damage to VET's front wing after a chaotic start in Montreal



He returns to the pits for repairs and emerges P18#CanadianGP pic.twitter.com/0o63BkN0pd — Formula 1 (@F1) 11. Juni 2017

YELLOW FLAG (LAP 11/70): Race over for VER as he grinds to a halt at Turn 2



Engine appeared to cut out #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/3W9Yuo9dkz — Formula 1 (@F1) 11. Juni 2017

LAP 20/70



VET = On A Mission



Moments after this shot he sweeps past STR to take P9 #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/06MR8sySIU — Formula 1 (@F1) 11. Juni 2017

De Max Verstappen hat wuel dee beschte start erwëscht. Den Hollänner, dee vun der 5. Plaz bis op déi zweete Plaz no vir komm ass. De Sebastian Vettel ass op déi 4. Plaz zeréck gefall.Du gouf et och an der éischter Ronn schonn eng Safety-Car-Phase. Dat well de Grosjean de Sainz gedréint huet, deen dunn an de Massa gerannt ass. Fir de Grosjean ass d'Course weider gaangen, fir déi aner zwee war d'Course allerdéngs eriwwer.De Vettel hat immens Pech well hien ee Schued um Auto hat huet de Féierenden an der Weltmeeschterschaft missen an d'Box an ass doduerch op déi 18. Plaz zeréck gefall.Och de Kimi Räikkönen ass zeréck gefall ewéi hien d'Mauer touchéiert huet. Kee gudde Start an d'Course fir Ferrari.Fir de Verstappen war an der 11. Ronn du Schluss, duerch een techneschen Defekt war d'Course eriwwer fir de jonken Hollänner, deen dee Moment op der 2. Plaz war.Zu deem Moment war et eng duebel Féierung fir Mercedes. Den Ocon war op Plaz 3 an de Vettel hat sech schonns op Plaz 9 erëm verbessert.Duerno huet d'Course sech e bësse berouegt, de Vettel konnt sech awer weider verbesseren.9 Ronne viru Schluss huet de Räikkönen sech verbremst wouduerch de Vettel u sengem Teamkolleg konnt laanscht zéien, domat war et dee Moment déi 6. Plaz fir den Däitschen.Um Enn wënnt den Hamilton dës Course ganz kloer a kënnt an der Weltmeeschterschaft nees méi no erun un de Vettel, deen de 4. gëtt um Enn. De Podium gëtt komplettéiert vum Bottas a vum Ricciardo.