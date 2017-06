Nodeems den David Hauser e Samschdeg d'Qualifikatioun gewonnen hat a vun der Pole Position gestart ass, huet hien och d'Course dominéiert an déi als Vainqueur ofgeschloss.Um Sonndeg gouf den David Hauser am Ligier dunn den 3., dat hannert de Lëtzebuerger Jean-Pierre Lequeux a Jean-Marc Ueberecken am Ginetta an dem Pol Jakuk Schmiechowski am anere Ligier.