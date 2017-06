Säin Teamchef vum Team Lechner Racing hat den Dylan kuerzfristeg ugeruff, nodeems ee vun hire Stammpilote fir déi Course ausgefall ass. Den Dylan ass aktuell voll an der Examenszäit, huet sech dunn awer iwwerriede gelooss déi Chance ze notzen, fir weider Kilometer am Porsche ze fueren. En huet seng Schoulsaachen dunn einfach mat an Éisträich geholl fir do tëscht de Coursen an den Trainingsmanchen ze léieren.

E war freides schonn direkt gutt mat derbäi a konnt sech samschdes am 1. Qualifying op Plaz 4 ënner 31 Konkurrente qualifizéieren.

Fir déi 2. Course war et Plaz 6 vun 31.

An der 1. Course hat den Dylan Pereira e gudde Start, ass awer an der 1. Ronn scho vum Pilot hannert him vun der Streck geschoss ginn. De schëllege Chauffer gouf nodréiglech och fir seng Aktioun bestrooft. Um Enn ass just eng 11. Plaz erausgesprongen.

An der 2. Course um Sonndeg war den Dylan bis op Plaz 3 no vir gefuer, éier hien am 3. Tour an enger Kéier ze wäit eraus geroden ass an op Plaz 4 zeréckgefall ass. Domat war et awer net gedoen... och de Pilot op Plaz 5 huet sech mat enger Hauruck-Aktioun nach laanscht den 20 Joer jonke Lëtzebuerger gedréckt. Um Enn ass et Plaz 5 fir d'Gebuertsdagskand, mat 3 Sekonne Réckstand op Plaz 1, a just 1 Sekonn Réckstand op Plaz 3.







An 3 Wochen ass den Dylan nees um Redbullring am Asaz, dat am Kader vum Porsche Supercup, deen am Rahmeprogramm vun der Formel 1 gefuer gëtt. Dat hei war also e gudden Training fir hien.