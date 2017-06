Deen Auto gouf virdrun vu kengem anere wéi dem Rui De Sousa pilotéiert, deen an der Baja-Zeen e regelrechte Star ass. Si hoffe mat dem Isuzu elo méi Chance ze hunn, wéi mam Auto aus der leschter Saison, mat deem se nëmme mat Problemer geheit waren.

Den Optakt vun der Course ass um Freideg am Nomëtteg mat engem Prolog vu Ronn 20 Kilometer. Duerno geet et samschdes weider mat 3 Specialle vun 90 km. Sonndesmoies ass dann den Ofschloss mat 2 Speciallen vun ongeféier 80km.











An hirer Klass kritt den Equipage Arellano/Bigard et mat Pilote wéi dem Abu-Issa Mohammed (Mini X-Raid), oder dem Aaron Domzala (Toyota Hilux Overdrive) ze dinn. Mä an der Haaptsaach geet et hinnen drëm, dës Baja ouni Problemer ze iwwerstoen an an d'Zil ze kommen.





De Copilot Fabien Bigard hat bei der Course am Oktober 2016 a Marokko mussen opginn, well hien e Wirbel gebrach hat. Lo ass e frou endlech nees am Auto ze sëtzen an nees mat derbäi ze sinn.

Si hunn d'Startnummer 21 mam Isuzu an am Ufank geet et haaptsächlech mol drëm sech un den Auto ze gewinnen a Kilometeren ze sammelen. Natierlech ass den Hugo Arellano motivéiert e gutt Resultat ze maachen an och gutt Zäiten ze fueren. Et heescht de richtege Mix ze fannen... an den Hugo weist och nachemol drop hin, dass hie réicht bei 3 Bajaen um Depart war...







Dës Saison ass de Plang nach bei 4 weidere Bajaen ze starten: a Spuenien, Ungarn, Polen a Portugal.