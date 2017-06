© afp

Bei der 85. Editioun vun de 24 Stonne vu Le Mans gouf et eng Victoire fir de Porsch Nummer 2. Hannert dem Steierrad souzen den däitschen Timo Bernhard an d' Neiséilänner Brendon Hartley an Earl Bamber.

Et ass déi 19. Victoire fir Porsch an déi 3 Kéier noeneen zu Le Mans.De Porsch Nummer 1 huet d'Course missen opginn, zu dësem Moment hat de Porsch Nummer 1 ee Virsprong vun 13 Ronnen.Allen dräi Toyota, déi och gutt an der Course waren, hunn allen dräi Problemer gehat, esou dass si net méi mat ëm d'Victoire fuere konnten.