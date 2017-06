An der zweeter Rei stinn de Kimi Räikkönen an de Sebastian Vettel. Vun de Plaze 5 a 6 fueren de Max Verstappen an de Sergio Perez.



Fir de Lewis Hamilton ass et déi 66. Pole Position a senger Carrière. Domat feelen him nëmmen nach 2 Pole Position, fir dem Michael Schumacher säin Formel1-Rekord vun 68. ze egaliséieren.

L. Hamilton Mercedes 1:40.593 2 V. Bottas Mercedes 1:41.027 0:00.434 3 K. Räikkönen Ferrari 1:41.693 0:01.100 4 S. Vettel Ferrari 1:41.841 0:01.248 5 M. Verstappen Red Bull 1:41.879 0:01.286 6 S. Perez Force India 1:42.111 0:01.518 7 E. Ocon Force India 1:42.186 0:01.593 8 L. Stroll Williams 1:42.753 0:02.160 9 F. Massa Williams 1:42.798 0:02.205 10 D. Ricciardo Red Bull 1:43.414 0:02.821 11 D. Kwjat Toro Rosso 1:43.186 0:01.911 12 C. Sainz Toro Rosso 1:43.347 0:02.072 13 K. Magnussen Haas 1:43.796 0:02.521 14 N. Hülkenberg Renault 1:44.267 0:02.992 15 P. Wehrlein Sauber 1:44.603 0:03.328 16 F. Alonso McLaren 1:44.334 0:02.351 17 R. Grosjean Haas 1:44.468 0:02.485 18 M. Ericsson Sauber 1:44.795 0:02.812 19 S. Vandoorne McLaren 1:45.030 0:03.047 20 J. Palmer Renault -:--.--- -:--.---

Den Depart ass e Sonndeg de Mëtteg um 14 Auer.D'Resultater vum Qualifying an der Iwwersiicht: