Op naasser Streck war dem Spuenier seng Zäit net ze schloen. Fir déi dräi bescht placéiert Fuerer an der Course ëm de Weltmeeschtertitel ass et bei dësem Qualifying net esou gutt gaangen.De Féierenden Italiener, den Andrea Dovizioso kënnt nëmmen op déi 10. Plaz, den Zweeten an der Weltmeeschterschaft, de Maverick Vinales gëtt den 11. an de Valntino Rossi start vun der 9. Positioun.