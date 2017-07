Um Sonndeg war um Sachsenring déi 9. Course vun der Saison an der Moto GP, hei gouf et eng Victoire fir de Spuenier Marc Marquez.

© afp

Den däitsche Jonas Folger gëtt den Zweeten, op déi drëtt Plaz kënnt den Dani Pedrosa.Duerch dës Victoire iwwerhëlt de Spuenier och d'Féierung an der Weltmeeschterschaft, wou et awer weider ganz enk zougeet. Déi éischt véier Fuerer leien nëmmen 10 Punkten auserneen. De Marquez ass also elo op der Spëtzepositioun, dat virum Maverick Vinales, dem Andrea Dovizioso an dem Valentino Rossi.