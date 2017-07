© afp

ALO caught up in Turn 1 drama and is OUT #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/jTO24OOwRX — Formula 1 (@F1) 9. Juli 2017

Beim Start ass de Bottas gutt ewech komm, esou dass hie seng éischt Plaz behaapte konnt. An dëser éischter Ronn gouf et och schonns eng Kollisioun tëscht dem Verstappen, dem Kwyat an dem Alonso. Fir allen drei war d'Course eriwwer.Den Hamilton konnt sech lues a lues no vir schaffen, esou dass hien um Enn op déi 4. Plaz kënnt. De Bottas huet seng Leeschtung aus dem Qualifying ënnerstrach a war och no 71 Ronnen dee Séiersten. Mat him um Podium stinn de WM-Féierenden Vettel an de Ricciardo.An der Weltmeeschterschaft kann de Vettel seng Féierung domat weider ausbauen, mee et bleift weiderhi spannend an der Formel 1.