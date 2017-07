© afp

Fir den Daniel Ricciardo war d'Qualifying schonns am Q1 eriwwer, dat well säin Auto net méi gaangen ass. De Red Bull huet missen an d'Box gedréckt ginn.Fir den Hamilton ass et déi drëtt Pole hannerteneen zu Silverstone. Op d'Platzen 2 an 3 kommen déi zwee Ferrari. De Kimi Räikkönen gëtt den Zweeten, dat viru sengem Teamkolleg, dem Sebastian Vettel. De Valtteri bottas kënnt op déi 4. Plaz virum Max Verstappen.