Virum F1-Grand-Prix vun England gouf zu Silverstone eng Manche vum Porsche Supercup gefuer.



Am Qualifying hat sech den Dylan Perreira als zweete klasséiert. Et war säin éischten Depart aus der éischter Startrei am Porsche Supercup. An der Course ass hien zwar ëm eng Plaz zeréckgefall, mä mam zweete Podium bannent enger Woch beweist de jonke Lëtzebuerger, dass hien an der Form vu sengem Liewen ass. D'Course gouf vum Dennis Olson gewonnen, virum Michael Ammernüller.