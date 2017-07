© afp

De beschte Start haten den Hamilton an de Verstappen erwëscht. De Brit konnt sech vun der Pole direkt ee Stéck ofsetzen an de Verstappen konnt um Vettel laanscht zéien a sech esou tëscht déi zwee Ferrari drécken.Am Laf vun der Course konnten de Bottas an de Ricciardo sech richteg gutt no vir schaffen. Virun allem de Bottas konnt an der 44. Ronn de Vettel iwwerhuelen an domat de Sprong an d'Top 3 packen, dat nodeems de Finn vu Plaz 9 an d'Course gaangen ass, dat duerch eng Strof vu 5 Platzen.De Kimi Räikkönen louch nach ëmmer op der 2. Plaz, de Finn hat awer ee grousse Réckstand op den Hamilton, deen eng richteg gutt Course gefuer ass. 2 Ronne viru Schluss hat de Räikkönen ee Schued un de Pneuen an huet missen an d'Box an huet esou seng drëtt Plaz un de Vettel verluer, ma dësen huet duerch ee Fuerfeeler dës Plaz nees un de Räikkönen ofginn an ass esouguer op Plaz 7 zeréckgefall.Den Hamilton huet d'Course gewonne virum Bottas an dem Räikkönen. Et ass seng 4. Victoire hannerteneen zu Silverstone.An der Weltmeeschterschaft féiert de Vettel mat 177 Punkten elo nëmme méi ee Punkt virum Hamilton mat 176.