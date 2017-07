Um Weekend war den David Hauser zu Zolder an der Belsch beim 3. Laf vun der Saison an der GT & Prototype Challenge um Depart.

De Lëtzebuerger ass um Samschdeg an der 1. Course den 3. ginn. Um Sonndeg ass den Hauser vun der 3. Positioun aus an d'Renne gaangen. Beim Start konnt hie sech direkt op déi 2. Plaz no vir schaffen, dës Plaz konnt de Lëtzebuerger bis op d'Arrivée halen.



Béid Course goufe gewonne vum Ligier JS P3 vum Jakub Smiechowski a Christopher Dreyspring.